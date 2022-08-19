​​​​​​​قوات دمشق تستهدف قرى في ريفي حلب وإدلب

وقصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة محيط قرية كفر عمة في ريف حلب الغربي، وقرى الفطيرة والرويحة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت محاور المشاريع بسهل الغاب شمال غرب حماة، وكبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

وأمس الخميس، استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" بالمدفعية والصواريخ، تجمعات قوات حكومة دمشق، في كل من ميزناز وكفر حلب في ريف حلب الغربي، وكفر بطيخ وخان السبل وداديخ شرق إدلب، ومزارع بيت حسنو ومحور المشاريع بسهل الغاب، وتلة البركان في ريف اللاذقية الشمالي، رداً على قصف قوات حكومة دمشق لقرى في ريفي إدلب وسهل الغاب، حيث قصفت قرى القرقور والزيارة والسرمانية بسهل الغاب شمال غرب حماة، وفليفل وبينين والفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)