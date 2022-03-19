​​​​​​​قوات دمشق تقصف سهل الغاب وجبل الزاوية

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف المدفعية وأخرى صاروخية، مناطق في بينين وأطراف البارة وفليفل ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحاور التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

في حين حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد رصد أمس، سقوط قذائف مدفعية أطلقتها قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، مستهدفة مناطق في بينين وفليفل وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)