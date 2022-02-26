​​​​​​​قوات دمشق تقصف ريفي إدلب واللاذقية واستهدافات متبادلة مع المرتزقة في سهل الغاب

وشهدت المنطقة المسماة "خفض التصعيد" بعد منتصف ليل الجمعة - السبت وفجر اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته قوات حكومة دمشق، استهدفت من خلاله مناطق في البارة وفليفل وسفوهن وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وكبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

على صعيد متصل، شهد محور العمقية في سهل الغاب، شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من طرف، ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تشهد أجواء "خفض التصعيد" تحليقاً لطيران استطلاع روسي منذ ساعات.

(د ع)