​​​​​​​قوات دمشق تقصف ريف إدلب واستهدافات بينها وبين مرتزقة تركيا بريف حماة

وشهدت بلدات ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد" بعد منتصف الليل، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق، استهدف مناطق في سفوهن وفليفل والبارة وبينين والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهد محور العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأمس الجمعة، قصفت قوات حكومة دمشق بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية، 11 موقعاً ضمن "خفض التصعيد" خلال ساعات المساء، إذ سقطت القذائف على قرى الزقوم والقاهرة والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة، وقريتي مجدليا النيرب في ريف إدلب التي توجد بالقرب منهما نقاط للاحتلال التركي، بالإضافة إلى بلدتي معارة النعسان وكنصفرة وقرية الفطيرة في الريف الإدلبي.

(د ع)