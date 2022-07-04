​​​​​​​قوات دمشق تقصف قرى في جبل الزاوية جنوبي إدلب

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً برياً بالقذائف الصاروخية على قرى سان ومجدليا وبينين وحرشها في جبل الزاوية جنوبي إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين، قتل مرتزق مما تسمى "الجبهة الوطنية للتحرير" جراء استهدافه بالرصاص من قِبل قوات حكومة دمشق على محاور القتال في منطقة جبل الزاوية.

وكانت قد شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، صباح اليوم، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق على محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة أيضاً.

(د ع)