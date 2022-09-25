​​​​​​​قوات دمشق تقصف قرى بريفي إدلب وحماة واستهدافات متبادلة مع المرتزقة بريف اللاذقية

نفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، قصفاً مدفعياً استهدف قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بالمدفعية محور العمقية بسهل الغاب غرب حماة ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

على صعيد متصل، شهد محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

وقتل أمس السبت، عنصر من قوات حكومة دمشق قنصاً على يد مرتزقة "الفتح المبين" في قرية المنارة(طنجرة) بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، فيما نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً مدفعياً استهدف محيط قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي تزامن ذلك مع تحليق لطيران استطلاع بالمنطقة.

(د ع)