​​​​​​​قوات دمشق تقصف قرى بريفي إدلب وحماة

قصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الخميس، بالمدفعية الثقيلة قرية فليفل بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما شهدت قريتا العنكاوي والقاهرة بسهل الغاب غربي حماة، قصفاً مدفعياً مكثفاً، من قبل قوات حكومة دمشق ضمن منطقة "خفض التصعيد".

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" تجمعات ومواقع قوات حكومة دمشق، في قرية الملاجة جنوبي إدلب، كما سقطت قذائف صاروخية على قرية شطحة الخاضعة لنفوذ قوات حكومة دمشق بريف حماة الغربي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت مناطق في كل من الفطيرة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي أمس الأربعاء، قصفاً مكثفاً بقذائف المدفعية نفذته قوات حكومة دمشق.

(د ع)