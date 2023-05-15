​​​​​​​قوات دمشق تقصف مناطق مرتزقة الاحتلال التركي

قصفت قوات حكومة دمشق اليوم، قرية كفر عويد في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" ما أدى إلى إصابة مواطن، كما وطال القصف محيط بلدتي دير سنبل والبارة وقرية بينين في ريف إدلب الجنوبي أيضاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدتي كفر تعال وكفر عمة في ريف حلب الغربي، كما تعرضت محاور منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي لقصف مماثل، وتزامن ذلك مع تحليق 3 طائرات مسيّرة مذخرة تابعة للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، حسب المصدر ذاته.

وبذلك، يرتفع إلى 207 تعداد العسكريين والمواطنين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع العام الجاري، وذلك خلال 122 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب في العمليات آنفة الذكر أكثر من 114 من العسكريين و35 من المواطنين.

(د ع)