​​​​​​​قوات دمشق تقصف مناطق في جبل الزاوية واستهدافات متبادلة مع مرتزقة تركيا بسهل الغاب

وشهدت مناطق في بينين وفليفل وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بعد منتصف ليل الأحد- الإثنين، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، شهدت محاور قليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأمس الإثنين، نفذت مقاتلة روسية غارة جوية محملة بعدة صواريخ فراغية استهدفت أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أيضاً، إلى سقوط عدة قذائف صاروخية على قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال التركي في منطقتي "مكلبيس والشيخ سليمان" على أطراف دارة عزة بريف حلب الغربي، مصدرها قوات حكومة دمشق، مما أدى إلى إصابة عنصرين من جيش الاحتلال التركي.

(د ع)