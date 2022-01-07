​​​​​​​قوات دمشق تقصف مناطق في جبل الزاوية واشتباكات في سهل الغاب

ونفذت قوات حكومة دمشق فجر اليوم الجمعة، قصفًّا مدفعيًّا استهدف قرى البارة وفليفل في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن ذلك اندلاع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين مرتزقة الاحتلال التركي والأولى على محور المشاريع في سهل الغاب غرب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأول أمس قصفت قوات حكومة دمشق مناطق فليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدف مرتزقة "جيش النصر" بصاروخ موجه موقعًا لقوات حكومة دمشق في قرية المنارة بسهل الغاب، شمال غرب حماة.

(د ع)