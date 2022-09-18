​​​​​​​قوات دمشق تقصف مناطق بريفي حلب وإدلب والمرتزقة يستهدفون مواقع الأولى بريف اللاذقية

قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محيط قرية مكلبيس بريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في فليفل وبينين والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، نفذ مرتزقة "الفتح المبين" صباح اليوم قصفاً صاروخياً بقذائف الهاون، على مواقع وتجمعات لقوات حكومة دمشق على محور تلة البركان، وخيام البركان بريف اللاذقية الشمالي.

وأمس السبت، شهدت قرى الوساطة والقصر ومحيط كفر نوران والأطراف الشرقية لمدينة الأتارب غربي حلب، قصفاً عنيفاً نفذته قوات حكومة دمشق بالمدافع والصواريخ بأكثر من 60 قذيفة، وبنحو 20 قذيفة أخرى مناطق في فليفل وبينين وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)