​​​​​​​قوات دمشق تقصف مناطق بأرياف إدلب وحلب واللاذقية

نفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، قصفاً مدفعياً استهدف محيط بلدة البارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بالمدفعية الثقيلة قريتي الوساطة والقصر غربي حلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق تلال ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، بالتزامن مع تحليق لطيران استطلاع بأجواء المنطقة، وتحليق للطيران الحربي الروسي في سماء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" منذ ساعات الصباح الباكر، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهد قرية كفرعمة ومحيط قرية تقاد بريف حلب الغربي، أمس الإثنين، قصفا مدفعيا نفذته قوات حكومة دمشق كما قصفت بالمدفعية الثقيلة أيضاً، قرى سفوهن والفطيرة وبينين والبارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)