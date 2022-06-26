​​​​​​​قوات دمشق تقصف جنوب إدلب واستهدافات بينها وبين المرتزقة في ريف اللاذقية

شهدت محاور كبانة ضمن جبل الأكراد قصف واستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي وجبل الزاوية جنوب إدلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في فليفل وبينين وسفوهن بجبل الزاوية، ولا معلومات عن قتلى.

وكان المرصد السوري رصد أمس، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من جانب، ومرتزقة “الجبهة الوطنية للتحرير” من جانب آخر، وذلك على محاور العمقية والفطاطرة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

(ش ع)