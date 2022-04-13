​​​​​​​قوات دمشق تقصف جنوب إدلب تزامناً مع تحليق الطيران الروسي في المنطقة

وجددت قوات حكومة دمشق قصفها على مناطق في ريف إدلب، إذ استهدفت بالمدفعية الثقيلة مناطق في فليفل وبينين ومحيط الفطيرة ضمن جبل الزاوية، جنوب إدلب، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتم الاستهداف وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية، بالإضافة إلى تحليقه في أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري وثق أول أمس، مقتل عنصر في قوات حكومة دمشق قنصاً على يد المرتزقة في محور البريج جنوب إدلب.

كما كانت قوات حكومة دمشق قد قصفت بالمدفعية الثقيلة المنطقة المسماة "خفض التصعيد" حيث سقطت قذائف على بلدة معارة النعسان ومحيطها، وقرية الفطيرة في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)