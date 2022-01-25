​​​​​​​قوات دمشق تقصف جبل الزاوية وسهل الغاب وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي

ونفذت قوات حكومة دمشق، اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً على بلدات ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد" واستهدف القصف بلدة فليفل وبينين ومحيط الفطيرة في جبل الزاوية، ومناطق أخرى في محاور التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب، بريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الإثنين، جددت قوات حكومة دمشق قصفها البري على السرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب، شمال غرب حماة، كما قصفت مناطق في سفوهن والفطيرة وبينين وفليفل في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما جرت استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة، بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق على محاور التماس في جبل الزاوية.

(د ع)