​​​​​​​قوات دمشق تقصف جبل الزاوية وغارات روسية على محيط نقطة للاحتلال التركي

وقتلت امرأة وأصيب طفل في قصف لقوات حكومة دمشق، صباح اليوم، استهدف قرية مرعيان بجبل الزاوية في ريف إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصف قوات حكومة دمشق استهدف منزل طبيب في القرية، حوّله إلى عيادة أو نقطة طبية مصغرة في المنطقة، والقتيلة هي زوجة الطبيب.

وفي سياق آخر، شنت المقاتلات الحربية الروسية غارات جوية، صباح اليوم، على محيط بلدة البارة في جبل الزاوية، جنوب إدلب، وطالت الغارات محيط نقطة للاحتلال التركي في البارة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأمس قتل 4 أشخاص، وهم امرأة ورجل يشغل منصب نائب رئيس جامعة إدلب للشؤون الإدارية وطفله، ورجل آخر، جراء قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق على حي الضبيط في مدينة إدلب ومنتزه عائلي على أطرف المدينة.

كما أصيب في القصف 10 أشخاص آخرين، جراح بعضهم خطرة بحسب المرصد السوري الذي أشار إلى احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا.

(ح)