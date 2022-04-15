​​​​​​​قوات دمشق تقصف جبل الزاوية تزامناً مع تحليق طيران الاستطلاع الروسي في المنطقة

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات حكومة دمشق على مواقع في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، إذ سقطت قذائف صاروخية صباح اليوم الجمعة، على مناطق في فليفل وسفوهن وبينين، ما أدى إلى أضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وتزامن القصف البري مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً متبادلاً شهده محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بين قوات حكومة تركيا من طرف مرتزقة "الفتح المبين" من طرف آخر.

كما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)