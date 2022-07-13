​​​​​​​قوات دمشق تقصف بلدات في جبل الزاوية واستهدافات متبادلة مع المرتزقة في سهل الغاب

شهدت مناطق في بينين وفليفل وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، فجر الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، شهد محور المشاريع في سهل الغاب شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من طرف، ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وأمس الثلاثاء، شنت المقاتلات الروسية 8 غارات جوية، استهدفت خلالها محيط قريتي مشون وبلشون في عمق جبل الزاوية باتجاه طريق الـ M4 الدولي، وسط تصعيد مستمر تشهده مناطق في جبل الزاوية.

فيما قصفت قوات حكومة دمشق، أمس، محيط بلدة مجدليا وحرش بينين وبينين ومحيط بلدة الفطرية في جبل الزاوية جنوب إدلب بالقذائف الصاروخية والمدفعية، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

(د ع)