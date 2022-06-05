​​​​​​​قوات دمشق تقصف بلدات في جبل الزاوية فيها قواعد ونقاط للاحتلال التركي

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً بأكثر من 100 قذيفة صاروخية، استهدفت حرش وقرية بينين وقرية الرويحة شرق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث تنتشر قواعد ونقاط الاحتلال التركي في المنطقة، دون ورود معلومات عن عدد القتلى والجرحى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المرصد أشار أمس إلى دخول رتل عسكري لقوات الاحتلال التركي من معبر كفر لوسين شمال إدلب، مؤلف من نحو 20 شاحنة محملة بكتل اسمنتية على شكل أنفاق، حيث اتجه الرتل نحو نقطة القيادة التابعة للاحتلال التركي في بلدة المسطومة، قبل إرسال التعزيزات باتجاه نقاط التماس مع قوات حكومة دمشق في المحور الشرقي لجبل الزاوية في ريف إدلب.

(د ع)