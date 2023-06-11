قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة، صباح اليوم، محيط قرية دوير الأكراد بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي ومحيط بلدتي الفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بلدات كفرتعال وكفرعمة والوساطة في ريف حلب الغربي ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القصف تزامن مع تحليق طائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

وقتل أمس السبت، عنصر من "الحرس الجمهوري" في قوات حكومة دمشق، جراء استهداف بري نفذه مرتزقة "الفتح المبين" على مواقع لهم في محور سراقب بريف إدلب الشرقي، فيما نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً على عدة مناطق في محيط قرية دوير الأكراد بريف حماة الغربي.

(د ع)