​​​​​​​قوات دمشق تقصف أكثر من 10 بلدات وقرى بريفي إدلب وحماة

سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن قصف قوات حكومة دمشق بـ 3 صواريخ شديدة الانفجار محور بلدة البارة جنوبي إدلب، كما قصفت بالقذائف الصاروخية محيط بلدات الفطيرة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وفي السياق، قصفت قوات حكومة دمشق قرى السرمانية ودوير الأكراد والقرقور والعنكاوي وقليدين والقاهرة وخربة الناقوس، بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شهد محور بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي، اشتباكات بين مرتزقة "تحرير الشام" من جانب، وقوات حكومة دمشق من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهداف متبادل بقذائف الهاون.

واستهدف مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف الهاون مواقع لقوات حكومة دمشق على محور الأتارب في ريف حلب الغربي، وسط معلومات عن سقوط قتلى.

(د ع)