​​​​​​​قوات دمشق تقصف 8 مناطق بأرياف إدلب وحماة وحلب

قصفت قوات حكومة دمشق في ساعات الصباح الأولى اليوم، بالمدفعية الثقيلة قرى وبلدات عدة ضمن منطقة "خفض التصعيد"، حيث تركز القصف على الفطيرة وبينين والبارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومحيط السرمانية بريف حماة الغربي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تعرضت أماكن في محيط قرى تديل والسحارة وكفرتعال ومسجد في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، لقصف مدفعي مصدره قوات حكومة دمشق، واقتصرت الأضرار على المادية.

وتشهد منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والأخر تخلف العديد من القتلى والجرحى.

(د ع)