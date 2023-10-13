​​​​​​​قوات دمشق تقصف 6 مناطق في ريفي حلب وإدلب

قصفت قوات حكومة دمشق خلال ساعات الصباح الأولى، بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة تفتناز في ريف إدلب الشمالي، ومحيط بلدة معارة النعسان في ريف إدلب، ومحيط قرية بينين وبلدتي دير سنبل والبارة في ريف إدلب الجنوبي.

وحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القصف طال محيط قرية كفر نوران في ريف حلب الغربي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

وتزامن القصف البري مع تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء المنطقة.

وتشهد منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر تخلف العديد من القتلى.

(د ع)