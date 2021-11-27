وأطلقت قوات حكومة دمشق قذائف صاروخية على مناطق في البارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي في منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين استهدفت المرتزقة "بالقناصات" مواقع لقوات حكومة دمشق على محور سراقب في ريف إدلب الشرقي، بعد منتصف الليل، وسط أنباء عن مقتل أحد عناصر تلك القوات.

وشهدت أمس منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة في المنطقة، حيث شهد محور آفس في ريف إدلب الشرقي، اشتباكات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لهم من جهة، والمرتزقة من جهة أخرى، كما قصفت قوات حكومة دمشق صباح أمس الجمعة، أماكن في البارة وسفوهن والفطيرة وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلب.

(ل د)