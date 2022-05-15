ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً بعد منتصف ليل السبت - الأحد وفجر اليوم، على مناطق في محور السرمانية بسهل الغاب شمال غرب حماة، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ومناطق أخرى في محوري كفر نوران وكفر تعال في ريف حلب الغربي، بالإضافة إلى أماكن في فليفل وبينين ومحيط الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

في حين تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري قد أشار في 12 الشهر الجاري، إلى تجدد القصف الجوي الروسي على المنطقة، حيث استهدفت عدة غارات محيط منطف وكفر لاتة ومعر زاف في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابة مدني بجراح، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء جبل الزاوية.

كما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، بالتزامن مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة مع مرتزقة الاحتلال التركي على محاور المنطقة.

(ش ع)