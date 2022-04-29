​​​​​​​قوات دمشق تكثف قصفها على مناطق انتشار مرتزقة الاحتلال التركي بريفي إدلب وحلب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حملة مكثفة من القصف والاستهدافات البرية نفذتها قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، على مناطق سيطرة مرتزقة الاحتلال التركي في إدلب وحلب، حيث استهدفت بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية وبالرشاشات الثقيلة، مناطق في محور كفر نوران بريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في معارة النعسان شمال إدلب وفليفل وبينين ومحيط الفطيرة في جبل الزاوية، جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وصباح أمس، جرت استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة دمشق من جانب، ومرتزقة "الفتح المبين" من جانب آخر، على محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

كما قصفت قوات حكومة دمشق مواقع في فليفل وسفوهن والفطيرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما استهدفت مرتزقة الاحتلال التركي بالقذائف مواقع لقوات الأولى في قرية البركة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

(د ع)