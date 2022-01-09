​​​​​​​قوات دمشق تجدد قصفها على ريفي إدلب وحماة

وشهدت المنطقة المسماة " خفض التصعيد"، قصفاً صاروخيّاً جديداً نفذته قوات حكومة دمشق، إذ استهدفت بالقذائف الصاروخية صباح اليوم الأحد، مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين وأطراف كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في نقاط التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون أنباء عن إصابات حتى اللحظة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس السبت أصيبت امرأة برفقة طفلتها جراء قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق على بلدة كنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف الصاروخي قرى وبلدات الفطيرة – فليفل – سفوهن – معربليت، ومحاور القتال غرب حلب.

(د ع)