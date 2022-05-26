نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وفجر اليوم، استهدفت مناطق في سفوهن والفطيرة وفليفل وبينين وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهدت محاور ضمن سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من جانب، ومرتزقة الاحتلال التركي في المنطقة من جانب آخر.

ويوم أمس، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مرتزقة الاحتلال التركي من جهة وقوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى على محور تل الخضر بريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت قوات حكومة دمشق بنحو 20 قذيفة صاروخية مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد، وفليفل وسفوهن والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(ل د)