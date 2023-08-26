​​​​​​​قوات أمنية إضافية تنتشر في حلب، فما القصة؟

أفادت مصادر مطلعة من مدينة حلب على استقدام حكومة دمشق لعناصر إضافية إلى محيط جامعة حلب من أفرع أمن الدولة، والأمن العسكري، وشعبة المخابرات العامة، مصحوبين بعناصر من "فيلق البعث التابع للفيلق الخامس"، بعد ورود معلومات عن التحضير لمظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة على خطى السويداء.

وتضمنت التعزيزات سيارات مع معدّات لوضع حواجز "طيارة"، ومعدّات "تفييش الهويات"، في خطوة اعتبرها العديد من الناشطين أنها احترازية لحكومة دمشق، لتخويف أهالي المدينة ومنعهم من التضامن مع الاحتجاجات التي بدأت في السويداء منذ الـ 20 من شهر آب الجاري.

ويعرف أهالي حلب "فيلق البعث" أنه فيلق عسكري يتبع للفيلق الخامس بالجيش السوري، وشُكّل بعد دمج ميليشيا "كتائب البعث" العسكرية على يد هلال هلال، أحد أبرز القياديين في حزب البعث في حلب عام 2012، ومؤكدين أنها لا تبتعد في إطارها العقائدي عن الدفاع الوطني.

في حين تناقلت العديد من وسائل الإعلام أخباراً مفادها وجود تجمعات جماهيرية، قبل يومين في كل من حيي الفردوس وصلاح الدين، للتظاهر على خليفة تدهور الأوضاع المعيشية، إلا أنه تم تفريقها من قبل عناصر المخابرات تحت تهديد السلاح.

وكانت قد نشرت وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق قراراً حمل رقم 50/255، تحت بند "سري جداً - خاص بالضباط"، منع فيه الإجازات لكافة الضباط وصف الضباط والأفراد في قواته.

تأتي هذه النداءات التي تدعو إلى تنظيم الاحتجاجات في مدينة حلب، بعد خروج العديد من التظاهرات منذ 20 آب الجاري في السويداء، بعد تفجّر الأوضاع المعيشية في البلاد، واستمرار حكومة دمشق بتعنتها في رفض أي حل للأزمة السورية.

(غ ش/أم)

ANHA