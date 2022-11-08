​​​​​​​قوات النظام الإيراني تطلق الرصاص الحي على المواطنين

وحسب وكالة روج نيوز، فإن رقعة المظاهرات المطالبة بالحرية والحياة تتزايد وتتسع يوماً بعد يوم في روجهلات (شرق كردستان) وإيران.

وأفادت الوكالة بأنه "إلى جانب الاحتجاجات من قبل المكونات والقوميات المختلفة في إيران، فإن للطلاب دور بارز في هذه الاحتجاجات، حيث أعرب طلاب جامعة إرشادي في العاصمة طهران عن استيائهم الشديد لاعتداءات الدولة الإيرانية، كما عبّر الطلاب في مدينة مريوان أيضاً عن رفضهم لهذه الاعتداءات".

مضيفة "نزل المواطنون في مريوان إلى الشوارع وأشعلوا النيران وعبّروا عن استيائهم الشديد، ومن ناحية أخرى، أضرب المواطنون عن فتح أبواب المحال والأسواق. كما هاجمت قوات النظام الإيراني خلال مراسم دفن جنازة عرفان زماني، بالرصاص الحي على المواطنين".

وتابعت "عبّر نحو 600 معلم عن احتجاجهم الشديد إزاء موقف النظام الإيراني، وطالبوا بالإفراج عن جميع المحتجين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات، في حين نزل الشبيبة في مدينة بوكان، إلى الشوارع، وأشعلوا النار في دوار العشير وقطعوا الطريق على الذهاب والإياب، ومن ناحية أخرى، كانت هناك احتجاجات متواصلة في الكثير من المدن الإيرانية، حيث نزل المواطنون إلى الشوارع، وعبّروا عن موقفهم الرافض تجاه النظام الإيراني".

وذكرت الوكالة "وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد قُتل ما لا يقل عن 304 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، منذ بداية اندلاع الاحتجاجات وحتى الآن في إيران وروجهلات.

وأفادت جماعة مجاهدي خلق، وهي قوة معارضة في إيران، بأن الاحتجاجات انتشرت في 216 مدينة، وقُتل فيها نحو 530 شخصاً، ونشرت هذه الجماعة قائمة بأسماء 358 شخصاً، قُتلوا خلال الاحتجاجات.

في حين اعتقل النظام الإيراني عشرات الآلاف من الأشخاص، وسجن أيضاً الآلاف منهم، ومن بينه صحفيون ومحامون ونشطاء وشخصيات مرموقة ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وهناك أنباء تفيد أيضاً، بأن عشرات النشطاء حُكم عليهم بالإعدام، خلال جلسات المحاكمة التي تستمر لبضع دقائق فقط".

(ل م)