​​​​​​​قوات الكريلا تواصل حملتها الثورية وتعلن مقتل 33 من جنود الاحتلال التركي

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي حصيلة العمليات الأخيرة لقواتها ضد هجمات الاحتلال التركي التي بدأت في 23 نيسان الجاري والتي لاتزال مستمرة على مناطق الدفاع المشروع، في كل من "متينا وآفاشين وزاب".

وأكد المركز الإعلامي أن قواتهم وفي إطار مرحلة الحملة الثورية التي أطلقتها باسم "باز زاكروس، ومعركة خابور، ومعركة حفتانين" ضد الاحتلال التركي، تستمر في تنفيذ العمليات النوعية التي تستهدف مواقع وجنود الاحتلال التركي، وخلال عدد من العمليات التي نفذتها قوات الكريلا تمكنت من تدمير عدة مواقع ومقرات لجنود الاحتلال، وتثبيت مقتل 33 من جيش الاحتلال التركي.

فيما كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عن سجل 4 من مقاتليها استشهدوا خلال تلك العمليات وهجمات الاحتلال التركي.

وسجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آكين تلورا

الاسم الحقيقي: وحيدة زنكين

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم والأب: كاملة - طاهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين 23 نيسان 2021

****

الاسم الحركي: دلشير عكيد

الاسم الحقيقي: زنّون محمد صالح

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم والأب: عزيزة – محمد صالح

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين 23 نيسان 2021

****

الاسم الحركي: آسيا كريم

الاسم الحقيقي: مينة إيبكتان

مكان الولادة: بورصة

اسم الأم والأب: فيروزة - محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين 23-نيسان 2021

****

الاسم الحركي: جياكر جزيري

الاسم الحقيقي: بركات بيتور

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: خديجة- عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين 23 نيسان 2021

(ل)

ANHA