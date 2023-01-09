​​​​​​​قوات الكريلا تكشف مقتل جندي تركي وإسقاط طائرة درون

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام حول المعارك والتطورات الجارية في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

"إن الفرق المتنقلة لقوات الكريلا نفذت عملية نوعية بالأسلحة الثقيلة ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي بقضاء آمدية؛ أسفر عن مقتل جندي تركي محتل".

وأشار المركز الإعلامي إلى أن "الفرق المتنقلة لوحدات المرأة الحرة – ستار وجهت ضربات موجعة للاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة بساحة الشهيد شاهين في منطقة خاكورك، وأسقطت طائرة دورن تابعة للاحتلال التركي في متينا".

وذكر البيان "أن دولة الاحتلال التركي قصفت مناطق المقاومة في خاكورك أربع مرات بالطائرات الحربية، وعشرات المرات بقذائف الدبابات والمدفعية ساحات المقاومة في آمدية".

(هـ)