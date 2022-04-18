​​​​​​​قوات الكريلا تحبط محاولات إنزال لجيش الاحتلال التركي في زاب

أفادت وكالة روج نيوز، ان جيش الاحتلال التركي بعد قصفة لمنطقة جيا رشو جوا، حاول نشر قواته في المنطقة عبر المروحيات، إلا أن مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، أحبطوا هذه المحاولات من خلال عمليات القنص الناجحة ومنعته من التقدم.

وعقب زيارة رئيس حكومة باشور كردستان مسرور البرزاني إلى تركيا في 15 نيسان الجاري ولقائه مع رئيس دولة الاحتلال رجب طيب أردوغان ورئيس استخباراتها هاكان فيدان، أعلنت دولة الاحتلال فجر اليوم، عن هجمات إبادة واحتلال أخرى تشنها على زاب وآفاشين ومتينا في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان).

ويحاول جيش الاحتلال التركي نشر قواته في المنطقة عبر المروحيات ومن ثم التقدم في المنطقة براً، إلا ان مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (HPG)، أحبطت محاولاته من خلال عمليات قنص نوعية وشلت حركته ومنعته من التقدم في المنطقة.

ووقعت معارك عنيفة بين مقاتلي قوات الدفاع الشعبي وقوات جيش الاحتلال التركي، كما واندلعت اشتباكات بين قوات الكريلا وجيش الاحتلال التركي في ورخليه بمنطقة أفاشين.

الجدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني KCK أعلنت في بيان لها بتاريخ 26 آذار/مارس أن الدولة التركية المحتلة ستشن هجوماً على جنوب كردستان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(م ح)