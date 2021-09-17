​​​​​​​قوات الكريلا تحبط هجمات للاحتلال التركي على منطقة ورخليه

وقال المركز في بيانه إن قوات الكريلا تصدت لهجمات الاحتلال التركي خلال الأيام الفائتة ومنتعه من تحقيق أي تقدم على جبهة ساحة ويرخليه.

وجاء في البيان:

في منطقة آفاشين: مقاومة ويرخليه التاريخية مستمرة

– بتاريخ 16 أيلول، بين الساعة 45: 19 – 00: 22، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة ويرخليه لـ 7 مرات بالمتفجرات والأسلحة الثقيلة، بعد هذا القصف حاول الاحتلال التركي دخول ساحة المقاومة، لكن معركة عنيفة اندلعت بين جيش الاحتلال التركي والأبطال المقاومين في ويرخليه. خلال الاشتباكات تمكنت قواتنا من صد كافة هجمات العدو ودحره إلى الخلف.

– بتاريخ 16 أيلول، بين الساعة15:27 – 22:20، قصفت الطائرات الحربية منطقة كافيا بمنطقة كارى.

– بتاريخ 16 أيلول، بين الساعة 19:20- 22:00 ، حلقت مروحيات فوق ساحة قاشورة في منطقة متينا،وفي ناحية كاني ماسي التابعة لمنطقة آمدية، شهدت قرى كيستي وحيرور وعدين ودشيش وسرار، ساحة كوردين قصفاً بطائرات هليكوبتر الهجومية.

في منتصف ليل 16 أيلول، حلقت طائرات هليكوبتر فوق ساحات ميرفانوس، طابورا عربان، كري سليمان في منطقة آفاشين، وفي الوقت نفسه تعرضت مناطق كري قرطال، ستون، وادي الباسيا، دولا بيزينا، ويرخليه لقصف بالطائرات الهليكوبتر الهجومية.

– بتاريخ 16 أيلول، بين الساعة 20: 13 – 30: 13 قصفت الطائرات الحربية ساحة كوروجاهرو بمنطقة زاب.

قصفت القوات الإيرانية، بين 8 و 15 أيلول، ساحات بربزينا، قوشين، كري شهيد لاشر، كِلاشين بالطائرات وقذائف الهاون.

في 15 أيلول في ساحة بالقرب من دينارت، لم يكن لقواتنا علاقة بالحادثة التي وقعت ضد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، ليس صحيحًا أن سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ألقت باللوم على حركتنا على الفور قبل التحقيق في الحادث، هذه الحقيقة يجب ان تؤخذ في الاعتبار “.

المصدر: روج نيوز