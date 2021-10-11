​​​​​​​قوات الكريلا تفشل هجومين لطائرتي هليكوبتر تابعتين للاحتلال التركي في زاب وآفاشين

وذكر البيان أن قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة ستار، وجهت ضربات لطائرتي هليكوبتر هجوميتين في منطقة زاب وآفاشين وأجبرتها على التراجع.

وجاء في نص البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ونقلته وكالة فرت للأنباء:

"بتاريخ 10 تشرين الأول، بين الساعة 03:10 و 03:45 اعترضت قواتنا طائرة هليكوبتر كانت ستقصف ساحة ورخيله التابعة لمنطقة آفاشين، وقد غادرت الطائرة بعدها سماء المنطقة.

في العاشر من تشرين الأول، بين الساعة 23:00 و00:00 اعترضت قواتنا في منطقة زاب طائرة هليكوبتر هجومية، كانت تحاول قصف ساحة الشهيد شاهين وتل الشهيد سمكو ما أجبرها على ترك المنطقة.

وفي ليل 9 و10 تشرين الأول كانت الطائرات الحربية تحلق في سماء ساحة تل سليمان ومرفانوس ومام رشو وتابورا عربان وورخيله وبانسته، كما تم قصف تل الشهيد رزكار وتل الشهيد فرات وتل الشهيد انتقام وقرية دري وساحات كارتال وورخيله بالطائرات الحربية.

وبتاريخ 9 تشرين الأول، بين الساعة 21:00 و 23:00 كانت الطائرات الحربية تحلق في سماء خط قاشورية، كما تعرض محيط قرى هيرور ودشيشي وسرارو وكست وساحة كوردين لقصف من الطائرات الحربية.

وبتاريخ 10 تشرين الأول، بين الساعة 08:00 و 22:30 قصفت الطائرات الحربية جبل الأسود وقرية حور".

(مـ)