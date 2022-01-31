​​​​​​​قوات الحماية الجوهرية تشارك بفعالية في عمليات البحث والتمشيط ضمن أحياء الحسكة

تواصل قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، وبمساندة قوات سوريا الديمقراطية، عمليات البحث والتمشيط ضد خلايا داعش المهاجمة في أحياء المدنية لليوم الخامس على التوالي، عقب الهجوم الذي استهدف المدينة، في الـ 20 من كانون الثاني الجاري، في محاولة للسيطرة على سجن الصناعة، الذي يضم آلاف المعتقلين من مرتزقة داعش، لكن قوى الأمن الداخلي وقسد أفشلت الهجوم.

أطلقت قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية حملة تمشيط وبحث عن عناصر الخلايا النائمة المهاجمة التابعة لمرتزقة داعش في الـ 26 من كانون الثاني الجاري، فيما لا تزال عمليات التمشيط والبحث مستمرة حتى الآن.

مشّطت قوى الأمن الداخلي عدّة أحياء ضمن مدينة الحسكة، بالتعاون والتنسيق المباشر مع قوات الحماية الجوهرية التي لها دور فعال في هذه العملية، حيث تقوم بتنظيم مناوبات ليلية يومية في كافة أحياء المدينة.

وتكمن أهمية مشاركة قوات الحماية الجوهرية في عملية البحث والتمشيط، في أن عناصر القوات من الأحياء نفسها، وقادرون على تمييز سكان الحي عن الغرباء.

فواز نزار سيد علي، عضو قوات الحماية الجوهرية، أكد لوكالتنا، أن قواتهم الطوعية تتعاون مع قوى الأمن الداخلي في عملية تمشيط الأحياء، قائلاً: "نعمل معاً من أجل تطهير أحياء مدينة الحسكة من دنس الإرهاب".

عمليات التمشيط تتم بعناية فائقة من قبل قوى الأمن الداخلي، وقوات الحماية الجوهرية ضمن أحياء مدينة الحسكة، حيث فتشت القوات كافة المنازل دون استثناء، ودققت هويات كل من يدخل ويخرج من الأحياء، حفاظاً على سلامة الأهالي من بقايا خلايا داعش المهاجمة.

(ف)

ANHA