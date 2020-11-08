​​​​​​​قوات الحكومة تشن حملة مداهمات في درعا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات الحكومة مدعومة بعناصر من الفرقة الرابعة وأجهزتها الأمنية، تداهم أماكن متفرقة من منطقتي الشياح والنخلة وأطراف من درعا البلد، وسط أنباء عن اعتقال عدة أشخاص.

وفي الإطار ذاته، قال المرصد إن سلسلة من الانفجارات سمعت في مناطق متفرقة من درعا البلد، ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها قوات الحكومة على المنطقة.

وبدأت قوات الحكومة بالتحشيد منذ أمس السبت، في إطار حملة أمنية لمداهمة بقايا مرتزقة داعش، على حد زعمها، في مدينة درعا التي تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني الذي يتمثّل بعمليات اغتيال وقتل واختطاف من قبل مجهولين.

وبلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا منذ عام 2019 وحتى هذه اللحظة 747 عملية اغتيال وهجمات بحسب المرصد السوري، وكانت العمليات بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 493 بينهم 138 مدنيًا منهم 12 مواطنة و15 طفلاً.

وبحسب المرصد قُتل 216 عنصرًا من قوات الحكومة إثر عمليات الاغتيال ذاتها، بالإضافة إلى 93 ممن أجروا "تسويات ومصالحات"، وباتوا في صفوف قوات الحكومة من بينهم قادة سابقين، و23 من جماعة حزب الله اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ "الفيلق الخامس".

(ي م)