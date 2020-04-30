​​​​​​​قوات الحكومة السورية تقصف مناطق في ريف إدلب وتحرير الشام تعزز من قواتها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية استهدفت صباح اليوم، كنصفرة والبارة وقوقفين الواقعة في ريف إدلب الجنوبي والتي تحتلها مرتزقة مدعومة من تركيا بالصواريخ.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على كل من كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، والفطيرة وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي بالإضافة إلى بلدة آفس في ريف إدلب الشرقي.

وفي السياق ذاته وصلت تعزيزات عسكرية لمرتزقة تحرير الشام إلى معارة النعسان في ريف حلب الغربي تمهيدا لافتتاح المعبر التجاري مع القوات الحكومية.

وتأتي تعزيزات المرتزقة تلك في ظل التوتر الكبير بين مرتزقة تحرير الشام التي تطالب بفتح معبر تجاري مع القوات الحكومية من جهة، والاحتلال التركي مع مرتزقتها من جهة أخرى.

وكانت مرتزقة تحرير الشام منعوا يوم أمس رتلا للاحتلال التركي من دخول مدينة دارة عزة غرب محافظة حلب، حيث تجمعت على حاجز القاطورة للوقوف في وجه آليات الاحتلال.

(ش ع)