​​​​​​​قوات الحكومة السورية تقصف بلدات في ريف حلب الغربي

وشنت قوات حكومة دمشق البرية قصفاً صاروخياً مكثفاً، استهدف بلدات كفر نوران وكفر عمة وكفر تعال في ريف حلب الغربي، وتزامن مع ذلك تحليق طيران حربي روسي في أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت مرتزقة تركيا استهدفت أمس مواقع قوات حكومة دمشق في كل من سراقب وصوامعها، وبلدة خان السبل وحرشها قرب طريق دمشق-حلب "m5".

فيما قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قرية كفر تعال وكفر نوران غرب حلب، وقرى ‎السرمانية والقاهرة والعنكاوي في ‎سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

(ل د)