​​​​​​​قوات الحكومة السورية تقصف بلدات في ريف حلب الغربي

قصفت قوات حكومة دمشق بلدات كفر نوران وكفر عمة وكفر تعال في ريف حلب الغربي، فيما حلّق الطيران الحربي الروسي في أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".
خبر 2021-12-29T11:11:00 مركز الأخبار

وشنت قوات حكومة دمشق البرية قصفاً صاروخياً مكثفاً، استهدف بلدات كفر نوران وكفر عمة وكفر تعال في ريف حلب الغربي، وتزامن مع ذلك تحليق طيران حربي روسي في أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت مرتزقة تركيا استهدفت أمس مواقع قوات حكومة دمشق في كل من سراقب وصوامعها، وبلدة خان السبل وحرشها قرب طريق دمشق-حلب "m5".

فيما قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قرية كفر تعال وكفر نوران غرب حلب، وقرى السرمانية والقاهرة والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

(ل د)


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