​​​​​​​قوات الدفاع الوطني في ميانمار تبدي دعمها لشعب روج آفا

أظهرت قوات الدفاع الوطني في ميانمار دعمها لشعب شمال وشرق سوريا برسالة، وجاء في نصها:

"أصدقاؤنا الأعزاء في روج آفا:

أحزنتنا الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت أهدافاً غير عسكرية، بما في ذلك المدنيين والبنية التحتية المدنية في روج آفا ويمكننا أن نشعر بالمصاعب والتضحيات والشجاعة التي قدمها إخواننا وأخواتنا في روج آفا؛ لأننا قاومنا طغيان الديكتاتورية العسكرية لأكثر من 70 عاماً.

في بلادنا أيضاً، يقوم المجلس العسكري بأعمال إرهابية كهذه، بالإضافة إلى أن جنود المجلس العسكري يرتكبون جرائم حرب ضد سكاننا المدنيين، وغالباً ما يتم استهداف المدارس والمستشفيات والأماكن الدينية ومخيمات اللاجئين والقرى والمدن بالغارات الجوية والمدفعية الثقيلة.

ومن حركة ثورية إلى حركة أخرى أغمضت عنها القوى الدولية عينيه، نريد أن نقول: "إننا نرى نضالكم، ونرى كفاحكم من أجل الحرية والعدالة وإن قلة وجود أشخاص يقفون في وجه الشر أمر مخيف أكثر من وجود الشر نفسه".

وعلينا أن نواصل مسيرتنا معاً للقضاء على كل طاغية وظالم وإننا نقف مع كافة القوى الثورية حول العالم التي تتبنى التنوع العرقي والديني وحرية المرأة.

دعونا نتعاون معاً حتى نتأكد من أن السلطة الإدارية لأي بلد في يد شعبه ونرجو أن تصل أهدافنا السياسية إلى أساس قوي لبناء اتحاد فيدرالي ديمقراطي في المستقبل يتمتع بالمساواة والعدالة والاستقلال الوطني".

قوات الدفاع الوطني هي الجناح العسكري لحكومة الوحدة الوطنية في ميانمار. تم تشكيل الجناح المسلح من قبل حكومة الوحدة الوطنية مع شباب ميانمار ونشطاء مؤيدين للديمقراطية في 5 أيار 2021 رداً على الانقلاب الذي وقع في 1 شباط 2021 والعنف المستمر من المجلس العسكري.

(د ع)