​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: سطّروا أسماءهم في صفحات تاريخ المقاومة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الثلاثاء؛ بياناً كتابيّاَ كشفت فيه سجلّ 5 مقاتلين من الكريلا استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع عام 2016.

وجاء في نصّه:

"شنّت الدولة التركية المستبدّة هجماتٍ شاملة على حركتنا؛ حركة التحرّر الكردستانيّة في سياق "مخطط التدمير" لإبادة شعبناً جسديّاً. وكان عام 2016 واحدٌ من تلك المراحل التي تصاعدت فيها وتيرة هذه الهجمات. فقد حشد جيش الاحتلال التركي جميع إمكانياته وهاجم حركتنا. فيما خاض كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة مقاومةً ملحميّة ضدّ الهجمات. وقد أوصلت المقاومة بالإرادة الآبوجية القويّة العدو لحالةٍ من العجز. هذه المقاومة الاستثنائيّة جرت بالجهود والمساعي الاستثنائيّة التي بذلها شهداؤنا. وقد أصبح شهداؤنا الذين تصدّوا لهجمات العدو وقاوموا بإيمانهم بالحريّة وبولائهم للقائد وشعبنا ورفاقنا، الأصحاب الحقيقيين لقيمنا. وقد سطّر رفاقنا؛ آزاد، درمان، آسو، برخدان ودوران أسماءهم في صفحات تاريخ مقاومة شعبنا بموقفهم الآبوجي القوي ونضالهم ضدّ هجمات العدو.

وفي شخص رفاقنا؛ آزاد، درمان، آسو، برخدان ودوران نجدّد عهدنا لجميع شهدائنا بالإصرار على تحقيق هدفهم في نيل الحريّة، ونقدّم تعازينا لأسر شهدائنا الخمسة ولشعبنا الكردي الوطني بأسره".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: آزاد آمد

الاسم والكنية: سردار أرسلان

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: باصرائي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20 أيلول 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: دوران باز

الاسم والكنية: ويسي ياكوت

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: حواء- محمود

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20 أيلول 2016/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: درمان جولميرك

الاسم والكنية: نورالدين تيمور

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم- الأب: نادرة- فارس

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20أيلول 2016/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: آسو ريناس

الاسم والكنية: يونس ريناس

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: سلطان- أكرم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20 أيلول 2016/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: برخدان بوتان

الاسم والكنية: سيدخان إيديز

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: زليحة- سليمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20 أيلول 2016/ مناطق الدفاع المشروع.

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