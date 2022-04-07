​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: شهداء ورخليه تركوا إرثاً عظيماً من المقاومة

وجاء في نص البيان:

"تصدت قوات الكريلا لهجمات الإبادة التي شنّها الجيش التركي على مناطق آفاشين، زاب ومتينا في الـ ٢٣ من نيسان ٢٠٢١ وأبدت مقاومةً مهيبةً في تاريخ كردستان في وجه الفاشية التركية.

لقد قاوم كريلا حركة حرية كردستان بالإرادة الآبوجيّة رغم الإمكانيات المحدودة. وهذه المقاومة هي التي ستحدّد مستقبل شعبنا. لقد ألحق الكريلا الذين يقاتلون ضد المحتلين وفقاً لهذا المفهوم في المقاومة الهزيمة بالعدو منذ الآن. وقد تم توجيه ضرباتٍ موجعةٍ للعدو على جبهات القتال في ورخليه عام ٢٠٢١ الذي شهد مقاومةً تاريخية. لقد تكبّد العدو خسائر فادحة على جبهات القتال هذه التي سخّر المحتل كلّ إمكانياته التقنية فيها، ولكن بالإرادة الآبوجيّة لم يستطع المحتلون تحقيق أية نتيجة رغم كل الهجمات.

وأمام تلك المقاومة العظيمة استخدم المحتل التركي السلاح الكيماوي بطريقةٍ وحشية. ما أسفر عن استشهاد رفيقاتنا جيندا، آمارا وأوزغور في خنادق القتال في ورخليه. ثم استشهد رفيقانا جلال ومظلوم متأثرين بإصابتهما بالسلاح الكيماوي أثناء نجدتهما لرفاقهما في الخنادق.

قطع رفاقنا الطريق أمام الجيش التركي الفاشي ببسالتهم وولائهم للرفاقيّة وموقفهم المسؤول في سبيل الدفاع عن الوطن. ونحن نستذكر اليوم رفاقنا هؤلاء بإجلالٍ ونجدّد عهدنا لإحياء ذكراهم خلال مسيرة نضالنا".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جلال فداكار

الاسم والكنية: بستون بكر

مكان الولادة: السليمانية

اسم الأم/الأب: أمينة/حاجي

تاريخ ومكان الاستشهاد: ٢٦ أيلول ٢٠٢١/ آفاشين

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الاسم الحركي: جيندا روناهي

الاسم والكنية: هيفين حسن

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم/الأب: أمينة/ عبدو

تاريخ ومكان الاستشهاد: ٢٣ أيلول ٢٠٢١/ آفاشين

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الاسم الحركي: آمارا جيا

الاسم والكنية: زيلان محمد

مكان الولادة: الدرباسية

اسم الأم/الأب: نادية/محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: ٢٣ أيلول ٢٠٢١/آفاشين

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الاسم الحركي: أوزغور بدران

الاسم والكنية: نصيب أيكين

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم/الأب: أردم/ رسول

تاريخ ومكان الاستشهاد: ٢٣ أيلول ٢٠٢١/ آفاشين

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الاسم الحركي: مظلوم باطمان

الاسم والكنية: عمران كايا

مكان الولادة: إيله

اسم الأم/الأب: كولجيهان/ محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: ٢٦ أيلول ٢٠٢١/ آفاشين

ANHA