​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل٤١ من جنود الاحتلال التركي وإسقاط مسيّرتين خلال عمليات لقواتنا

أكدت قوات الدفاع الشعبي، من خلال بيانٍ كتابي أن جيش العدو لم يتوقع مواجهة مقاومة شرسة من قبل الكريلا. الأمر الذي تسبب بصدمة له.

وجاء في نص البيان:

" تستمر العمليات النوعية لقواتنا ضد عملية الاحتلال على مناطق زاب وأفاشين بطريقة مبشرة. لم يتوقع المحتلون أبداً بأنهم سيواجهون مقاومة شرسة هكذا من قبل قوات الكريلا. لقد صدمهم ذلك. مازالت الاشتباكات مستمرة بين قواتنا وقوات المحتل الذي تكبد خسائر فادحة. كما أنه مازال القصف المدفعي ونشاط الطيران الحربي مستمراً فوق مناطقنا. إن الدولة التركية المحتلة تسعى إلى إخفاء خسائرها عن طريق الحرب الخاصة التي تروج فيها للخسائر الكبيرة لقوات الكريلا. كما أن كل المعلومات التي تنشرها وسائل إعلام الدولة التركية بخصوص خسائر قواتنا عارية عن الصحة ."

تم تصفية 41 محتلاً

أعلنت قوات الدفاع الشعبي استشهاد 5 مقاتلين من قواتها حتى الآن، وفي الـ24 ساعة الماضية تم قتل 41جندياً تركياً من قوات الاحتلال.

وكشف البيان أيضاً:

" لقد استشهد 5 من رفاقنا في هذه الحرب حتى الآن. وعندما يتم تأكيد وثائق رفاقنا الشهداء. سيتم إعلان ذلك للرأي العام.

لقد تم تصفية 41 جندياً تركياً فقط في الـ24 ساعة الأخيرة. وجرح 5 جنود آخرون وأسقطت مسيّرتان.

عمليات الكريلا

كشفت قوات الدفاع الشعبي بخصوص عمليات قوات الكريلا هذه المعلومات:

في منطقة آفاشين

في 18 نيسان في الساعة 09:40 تصدت قواتنا لمحاولة تقدم المحتلين باتجاه منطقة وارخالي. لقد استهدفت قواتنا بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية مواقع المحتلين عن قرب. وقتل 12 جندياً تركياً وأسقطت مسيرتان خلال اشتباكات عنيفة. وخلال هذه الساعات تم استهداف مجموعة من عساكر الاحتلال بسلاح ثقيل أسفر عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

في 18 نيسان في فترة الظهيرة. استهدفت قواتنا جنود الاحتلال الذين أرادوا التقدم في منطقة وارخالي مجدداً. ونتيجة الاستهداف المحكم تم تصفية عسكري وجرح اثنين. واستهدفت قواتنا جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة. ونتيجة تدخل قواتنا الشرس تراجع جيش الاحتلال إلى الخلف.

في منطقة زاب

في 18 نيسان الساعة 03:00 حاول جيش الاحتلال التقدم نحو تل الشهيد جوان بعد تصدي قواتنا لهم. وتم استهدافهم عن قرب من قبل قواتنا بتنفيذ خطة تسلل. وأسفرت العملية عن مقتل جنديين.

في 19 نيسان في ساعات الصباح استهدفت قواتنا القناصة جنود الاحتلال الذين أرادوا التمركز في تل الشهيد جوان. وأوقفوا بناء التحصينات في هذه المنطقة كما أسفرت العملية عن مقتل جنديين تركيين.

في 18 نيسان الساعة 14:40 استهدفت قواتنا الجنود الذين أرادوا النزول إلى تل جبل راش. وأسفرت العملية عن مقتل جنديين تركيين.

في الساعة 17:45 استهدفت قواتنا مجدداً بالأسلحة الثقيلة الجنود الذين حاولوا التحرك. وأسفرت هذه الاستهدافات عن مقتل جنديين وجرح واحد منهم.

في 18 نيسان الساعة 14:00 تم استهداف الجنود الذين حاولوا التقدم باتجاه جبل الشهيد هارون و تم تصفية عسكري تركي.

في 18 نيسان وفي الساعات ما بين 08:30 و 09:00 استهدفت قواتنا أربعة مرات العساكر الذين حاولوا التقدم باتجاه جبل الشهيد شمدين. وأسفرت العملية عن مقتل ٤جنود أتراك.

استهدفت وحدات المرأة الحرة (YJA STAR) بالأسلحة الفردية العساكر الذين نفذوا عملية في جبل الشهيد شمدين. وذلك بعد رصدهم من قبل وحدات حماية المرأة ستار . وتم تصفية اثنين من العساكر في هذه العملية.

في 18 نيسان بين الساعات 12:00 و13:00 تم استهداف عساكر الاحتلال في جبل الشهيد جوان 3 مرات بالقناصة والأسلحة الفردية. وأسفرت العملية عن مقتل ٤ جنود على الأقل.

في 18 نيسان استهدفت قواتنا عساكر الاحتلال الذين أبدوا تحركات في منطقة بين جبل خركول وجبل الشهيد دليل . وجرح عسكريان في هذه العملية. وأجبر عساكر الاحتلال على التراجع إلى الخلف نتيجة العمليات الشرسة.

كما تستمر الاشتباكات العنيفة بين قواتنا وقوات الاحتلال ."

المصدر: ANF