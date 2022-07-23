​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة  8 من جيش الاحتلال التركي

أكدت قوات الدفاع الشعبي مقتل 7 من جيش الاحتلال التركي وإصابة آخر، خلال عمليات نفذتها الفرق المتحركة للكريلا في مناطق الدفاع المشروع.
كردستان 2022-07-23T15:53:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كشف فيه مقتل 7 من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخر، خلال عمليات نفذتها فرق الكريلا المتحركة ضد الاحتلال في مناطق الدفاع المشروع.

(ف)


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