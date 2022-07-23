قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة 8 من جيش الاحتلال التركي أكدت قوات الدفاع الشعبي مقتل 7 من جيش الاحتلال التركي وإصابة آخر، خلال عمليات نفذتها الفرق المتحركة للكريلا في مناطق الدفاع المشروع. كردستان 23 تموز 2022, السبت - 15:53 2022-07-23T15:53:00 مركز الأخبار أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كشف فيه مقتل 7 من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخر، خلال عمليات نفذتها فرق الكريلا المتحركة ضد الاحتلال في مناطق الدفاع المشروع. (ف) إقرأ أيضاً وحدة انتقام الشهيد بدران كوندك رمو تنشر مشاهد مصورة لعملية نفذتها في آمدية نشرت وحدة انتقام الشهيد بدران كوندك رمو التابعة لق... PKK يستذكر المقاتلة أمارا تولهلدان التي استشهدت عام 2018 استذكر حزب العمال الكردستاني المقاتلة ... روج نيوز: طائرتان مسيرتان تقصفان قاعدة للاحتلال التركي في بامرني بدهوك أفادت وكالة روج نيوز اليوم، بشن طائرتين مسيرتين هج...