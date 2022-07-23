​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة  8 من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كشف فيه مقتل 7 من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخر، خلال عمليات نفذتها فرق الكريلا المتحركة ضد الاحتلال في مناطق الدفاع المشروع.