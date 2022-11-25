​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة 7 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم بياناً إلى الرأي العام كشف فيه آخر التطورات في عمليات قواتها الكريلا وهجمات دولة الاحتلال التركي.

وقال البيان: "أسفرت عمليات نوعية ناجحة التي نفذتها مقاتلو الكريلا عن مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة 2 آخرين.

قصف جيش الاحتلال التركي مناطق المقاومة 8 مرات بالقنابل المحظورة، و3 مرات بالأسلحة الكيماوية، وفي الوقت نفسه قصفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي هذه المناطق 5 مرات، 10 مرات بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالمدافع، الدبابات، والأسلحة الثقيلة.

المعلومات المفصلة حول عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي كالتالي:

في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس؛

نفذت فرقنا المتحركة في 24 تشرين الثاني 10:30 عمليتين نوعيتين ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، بالأسلحة الثقيلة، وقتل 3 جنود الاحتلال التركي على الأقل خلال هذه العمليتين.

وفي تاريخ ذاته، في تمام الساعة 19:00، وجهت فرقنا المتحركة ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، بواسطة الأسلحة الثقيلة.

في إطار المرحلة الثورية لملحمة خابور للشهيد سافاش؛

تعقبت قواتنا الكريلا في 24 تشرين الثاني تحركات مجموعة من جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتل جودي، ونصبت فرقنا المتحركة كميناً في تمام الساعة 09:30 لهذه المجموعة من المحتلين، وأدت هذه العملية الناجحة إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين.

وفي تاريخ نفسه، الساعة 10:30 و 12:30، نفذت فرقنا المتحركة عمليتين نوعيتين ضد جيش الاحتلال التركي بواسطة الأسلحة الثقيلة، وتمكنت من توجيه ضربات قوية لهم.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية؛

قصف جيش الاحتلال التركي يوم 24 تشرين الثاني خنادق الحرب في تل الشهيد جكدار بساحة المقاومة بتل جودي 3 مرات، وخنادق الحرب في الشهيد فلات بساحة المقاومة في منطقة سيدا 5 مرات بالقنابل المحظورة.

وفي تاريخ نفسه، تعرضت خنادق الحرب للشهيد فلات الواقعة في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا للأسلحة الكيماوية 3 مرات.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

وفي 24 تشرين الثاني، قصفت طائرات حربية لدولة الاحتلال التركي ساحات سري متينا وكولكا الواقعة في منطقة متينا وساحة المقاومة في تلة آميدية، 5 مرات.

كما قصفت مروحيات هجومية للاحتلال التركي في 24 تشرين الثاني ساحات المقاومة في منطقة كوري جارو وتل جودي 10 مرات.

وفي 24 تشرين الثاني، تعرضت ساحات المقاومة في منطقة جمجو، سيدا، تل جودي، وتل إف إم (FM) للقصف عشرات المرات بالمدافع، والدبابات، والأسلحة الثقيلة".

(ف)