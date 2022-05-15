​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة 33 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الأحد، بياناً كتابياً كشف فيه مقتل 23 جندياً من جيش الاحتلال التركي وإصابة 10 آخرين.

وجاء نص البيان كالتالي:

"تستمر مقاومة قواتنا الملحمية والعمليات المؤثرة التي ينفّذونها بلا هوادة. ولم يتمكّن جيش الاحتلال التركي الذي قصف مناطق المقاومة بالأسلحة الكيماوية 13 مرةً، وبالطائرات والمروحيات الحربية والأوبيس مئات المرات من تلافي الضربات التي وجّهتها إليه قواتنا".

وأسفرت العمليات الناجحة لقواتنا عن مقتل 23 جندياً من جيش الاحتلال التركي، وإصابة 10 آخرين، والاستيلاء على 20 كغ من المتفجرات، وكشافيْن اثنين وكاميرا عائدة لجيش الاحتلال".

(ر)