​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة 23 جندياً للاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، حول آخر تطورات المعارك الجارية بين قوات الكريلا وجيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

وأكد المركز خلال بيانه أن "الفرق المتحركة لمقاتلي الكريلا نفذت سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 15 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى تدمير موقع".

وأشار إلى أن "جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 8 مرات بالقنابل التكتيكية المحظورة، و3 مرات بالأسلحة الكيماوية وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة".

(ف)