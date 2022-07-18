​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة 13 من جنود الاحتلال التركي

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، في بيان كتابي، اليوم الإثنين، إن الفرق المتحركة لقوات الكريلا تحارب بروح فدائية آبوية وتلحق أضراراً جسيمة بالمحتلين، وتبدي مقاومة تاريخية في ظروف بالغة الصعوبة.

وأكد البيان أن عمليات الكريلا أسفرت عن مقتل 10 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 3 آخرين، وإعطاب آلية مصفحة.

كما كشف البيان أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة في جنوب كردستان بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات مرات كثيرة، و9 مرات بالطائرات الحربية، و27 مرة بالمروحيات، وعشرات المرات بقذائف الأوبيس والأسلحة الثقيلة.

(س ر)