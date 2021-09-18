​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي وتعطيل مروحية

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، حول عمليات الكريلا وتحركات جيش الاحتلال، في آفاشين ومتينا.

وجاء في نص البيان:

"في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في آفاشين:

نفذت قواتنا في الـ 17 من أيلول، في حوالي الساعة 14:45، عملية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي؛ أسفرت عن مقتل جنديين، وانتشل جيش الاحتلال التركي قتيليه حوالي الساعة 15:00 عن طريق مروحيات.

في إطار حملة مقاومة الخابور الثورية في متينا؛ استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة- ستار، من جناحين، المروحيات الساعية إلى قصف ساحة هرور وكيستي، في 17 أيلول حوالي الساعة 22:10، وأسفرت هذه العملية عن تعطيل مروحية واضطرارها إلى المغادرة.

منطقة مقاومة ورخيله في آفاشين:

في 17 أيلول، قصف جيش الاحتلال التركي منطقة المقاومة بالأسلحة الثقيلة والقنابل، وأراد التقدم خلال الليل، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، تصدت فيها قواتنا للهجمات الوحشية للجيش التركي الذي استخدم كل تقنياته، وبالإرادة الآبويية لم تسمح القوات للمحتلين بالتقدم.

في 17 أيلول، في حوالي الساعة 15:10 تعرض ميدان كافيا في منطقة غاري لقصف الطائرات الحربية.

في 17 أيلول وبين الساعة 15:00 و23:00 حلقت الطائرات الحربية على خط قاشورا التابعة لمنطقة متينا.

كما تعرض محيط قرى عديني، داشيش وسرارو التابعة لناحية كاني ماسي في آمدية، بالإضافة إلى تعرض منطقة كوردين للقصف بالمروحيات وقذائف الهاون والأوبيس القادمة من المقرات الحدودية.

في 17 أيلول بين الساعة 15:30 و15:40 تعرضت منطقة كاركر وساجا في زاب لقصف الطائرات الحربية".

(ر)