​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً حول سير عمليات قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي، جاء فيه:

"بعد العمليات التي نفذتها فرقنا المتحركة والتي أدت إلى مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة 16 مرة بالأسلحة الكيماوية، 8 مرات بالمروحيات الهجومية، وعشرات المرات بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة، وقصف ساحات الكريلا خمس مرات بالطائرات الحربية".

وهذه هي المعلومات الموسعة حول العمليات والهجمات:

"في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 19 كانون الثاني في الساعة 20:00، في ناحية شيلادزه في منطقة آمدية، هاجمت فرقنا المتحركة مروحيات هجومية التي حاولت إلقاء قنابل حول منطقة جمجو وقرية سيدا، ونتيجة لتدخل قواتنا اضطرت المروحيات لمغادرة المنطقة.

في 20 كانون الثاني في الساعة 01:30، في ناحية شيلادزه في آمدية، استهدفت فرقنا المتحركة بعمليات قنص جنود الاحتلال بالقرب من منطقة جمجو، وأسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي.

في 20 كانون الثاني في الساعة05:20، في ناحية شيلادزه في آمدية، استهدفت فرقنا المتحركة بعمليات قنص جنود الاحتلال بالقرب من منطقة جمجو، وأسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي.

في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش مرعش لحرب الخابور:

في 19 كانون الثاني في الساعة 12:00، وفي ساحة المقاومة في تلة إف إم، استهدفت فرقنا المتحركة لوحدات المرأة الحرة -ستار(YJA Starê) بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

في 19 كانون الثاني، في ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، قصفت خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من ساحة جمجو وقرية سيدا، منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل 16 مرة بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 19 كانون الثاني، قصفت ساحات سنين وغوشين في خاكورك 5مرات بالطائرات الحربية.

في 19 كانون الثاني، قصفت ساحة المقاومة في كوري جارو 8 مرات بالمروحيات الهجومية.

في 19 كانون الثاني، قصفت ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة أف أم، خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من قرية سيدا وساحة جمجو التابعة لناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، عشرات المرات بالمدافع، والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ف)